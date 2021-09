Was gutes Offboarding und glückliche Kund:innen in einem Onlineshop gemeinsam haben? Sehr viel. Doch im Job wie auch im E-Commerce liegt der Fokus oft auf dem Beginn, nicht dem Ende der Beziehung. Das verschenkt Potenzial. Für das Onboarding, also dem Start ins Unternehmen, gibt es vielerorts fixe Routinen: Die technische Infrastruktur wird geschaffen und ein Plan zur Einführung in die relevanten Themen und Abläufe erstellt. Oft gibt es auch noch Blumen, Kugelschreiber und Hoodies mit Firmenlogo. Das Ziel: möglichst schnell effektiv zusammenwachsen, um gut arbeiten zu können. Auch im E-Commerce macht sich die ...

