Der Kampf gegen Plastik wird in den kommenden Jahren an Fahrt aufnehmen. Mit dem Zero Plastic Index lässt sich an diesem Megatrend partizipieren.Die Welt erstickt im Plastikmüll - und die Coronakrise hat das Problem abermals verschärft. Denn mit dem boomenden Onlinehandel wächst auch das Aufkommen an Verpackungsmüll. Innovative Lösungen im Kampf gegen Plastik sind gefragter denn je. DER AKTIONÄR hat in Zusammenarbeit mit Morgan Stanley das große Problem aufgegriffen und den Zero Plastic Index kreiert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...