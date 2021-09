Mutares hat in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem beeindruckenden Dealflow überzeugen können, was auch dem Aktienkurs "gut tat". Aber trotzdem "ist bei der Aktie noch Luft nach oben". Hier die Ansicht des Platow Briefes zu dem Münchener Carve Out Spezialisten: Angesichts neuer Ziele rückten bei Mutares die am Dienstag (7.9.) verkündeten Hj.-Zahlen (Umsatz: +76,3% auf 1,1 Mrd. Euro; ber. EBIT-Verlust: 4,6 Mio. Euro) in den Hintergrund. Im Vorfeld des für den 15.9. angesetzten Kapitalmarkttages hat die Beteiligungsgesellschaft das Umsatzziel für 2023 von 3 Mrd. auf 5 Mrd. Euro hochgeschraubt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...