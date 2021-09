Unterföhring (ots) -Quoten-Erfolg am Freitag: Die zweite Ausgabe der neuen SAT.1-Show "Paar Wars" mit Ralf Schmitz legt kräftig zu und erzielt hervorragende 11,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen Zuschauer:innen. Silvana (30) und Frank (41) aus Windeck zeigen, dass sie ein perfektes Team sind und gewinnen 88.000 Euro.Das Musik-Quiz "Let the music play" überzeugt im Anschluss mit sehr guten 8,3 Prozent."Paar Wars" freitags, 20:15 Uhr, in SAT.1Hashtag zur Show: PaarWarsBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 10.09.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5017507