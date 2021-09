Die Anleger von Teamviewer hatten in den letzten Monaten ohne Frage wenig Grund zur Freude. Die Anteilscheine des als Corona-Profiteur gehandelten Fernwartungsspezialisten haben sich in der Spitze halbiert und im vergangenen August sogar ihre Corona-Tiefs getestet. Zuletzt gewann die Aktie jedoch wieder an Fahrt.Grund für den wiedergewonnenen Optimismus der Bullen dürfte die Nachricht sein, dass der Fußballstar Cristiano Ronaldo zu Manchester United gewechselt ist. Erst im März dieses Jahres hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...