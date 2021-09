Das wurde auch Zeit! Sony stellte am Donnerstag in einer ausführlichen Veranstaltung einige der zukünftigen Blockbuster für seine neue PS5 Spielekonsole vor. Die 40-minütige Veranstaltung zeigte vor allem hauseigene Projekte und Arbeiten von nahestehenden Softwareentwicklern.Im Hinblick auf die Hardware-Verkäufe ist die Sony (JP3435000009) PS5 ein riesiger Erfolg. Obwohl die Spielekonsole seit November 2020 auf dem Markt ist, bleibt die Nachfrage so hoch, dass die Konsolen wie Raritäten gehandelt werden. Wer eine PS5 zum regulären Preis von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...