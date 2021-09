8 Aktien im Schnelltest. Bernecker-Experte Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Michael Hüsgen (Bernecker.tv). Diese Sendung ist eine FreeTV-Variante des Aktien-Schnelltests im Rahmen von Bernecker.tv, Sendung vom 09.09.2021 (Aufzeichnung am 08.09.2021). Themen-Schlaglichter:



++ Baidu - Dramatisch unterbewertet?

++ China Mengniu Diary - Titel abseits der chinesischen Regulierung?

++ Delivery Hero - Ob diese DAX-Story gut geht?

++ UMT - Gehört dieser Spezialitätenwert auf die Liste?

++ Autodesk - Grundsätzlich interessant, und dennoch ...

++ Zaptec - Klein, aber oho!

++ BlackRock - "The sky is the limit"?

++ Silicon Valley Bank - Eine Bank, die man kennen sollte?





