Die abgelaufene Handelswoche passt in den nervenschwachen Monat September. An den Aktienmärkten verdichten sich die Anzeichen für eine Korrektur, die Inflationsdaten und ein zunehmendes "Risk off"- Sentiment stärken den US-Dollar, und in der Folge tendierten auch die Edelmetalle deutlich schwächer.Gold hält sich wackerIn der abgelaufenen Handelswoche zeigten die Marktteilnehmer zunehmend Nerven, nachdem große Investmentbanken wie Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America und die Deutsche Bank vor ...

