Der Chaos Computer Club feiert Geburtstag. Was sich von den frühen Zeiten des Internets bis heute entwickelt hat. Am 12. September 2021 wird der CCC 40 Jahre alt - ein guter Anlass für einen Blick in die bewegte Vergangenheit der "galaktische[n] Gemeinschaft von Lebewesen für Informationsfreiheit und Technikfolgenabschätzung", wie sich der Club selbst in seiner Twitter-Biografie bezeichnet. 1. Die Anfänge des Chaos Computer Club: Komputerfrieks, vereinigt euch! Das Wort Computer wird in Deutschland noch mit...

