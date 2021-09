Der Index konsolidiert auf hohem Niveau. Nun nimmt er Anlauf auf das Rekordhoch.Die weltweite Impfkampagne schreitet immer weiter voran. Trotz der teilweise steigenden Infektionszahlen in verschiedenen Ländern wird weitestgehend an den Lockerungsmaßnahmen festgehalten. Erst am Dienstag gab die schwedische Regierung bekannt, dass sie nun wie Dänemark weitestgehend ihre Corona-Beschränkungen aufheben wird. "Dank einer erfolgreichen Impfkampagne sind wir im Umgang mit der Pandemie weit gekommen", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...