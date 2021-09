Wer reich werden möchte, braucht das Sparen, Zeit und Rendite. Vielleicht vermisst du ein wenig das Investieren in diesem Überblick. Oder die Worte Aktien oder ETFs. Zugegeben: Das könnte man hinzufügen. Ist jedoch irgendwo schon in dem Wörtchen Rendite enthalten. Zwischen Zeit und Rendite besteht dabei eine gewisse Korrelation. Sowie auch zwischen dem Sparen und der Rendite. In gewisser Weise bedingt ein höherer Spareinsatz mehr Vermögen. Der Zinseszinseffekt benötigt schließlich Futter. Es fällt ...

