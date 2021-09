Über mangelnde Arbeit kann sich Nordex (WKN: A0D655) nicht beklagen. Lag der Auftragseingang 2011 noch bei 1.107 Mio. Euro, betrug er 2020 schon 4.217,2 Mio. Euro. Auch das Unternehmen insgesamt ist gewachsen. So ist die Mitarbeiterzahl von 2.643 auf 8.527 gestiegen. Nordex ist weltweit vorwiegend im Onshore-Markt aktiv und so konnte das Unternehmen bisher einen stagnierenden Windkraftausbau in Deutschland gut kompensieren. Windräder sind in Wohngegenden nicht sehr beliebt. Deshalb besitzt vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...