Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) ist vom Markt heraus natürlich bereits im Wachstumsmodus. Der US-amerikanische Konzern setzt schließlich auf den Bereich des digitalen Bezahlens, einen starken Markt, der langfristig-orientiert noch weiteres Potenzial besitzt. Allerdings schon heute gigantisch ist. PayPal hat sich in diesem Markt als ein starker Name etabliert. Das Ökosystem ist insbesondere in den USA und in Europa schon groß. Mit 403 Mio. aktiven Accounts und einem Transaktionsvolumen von über 300 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...