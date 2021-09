Die Nutzung von Ethereum wird wieder günstiger. Die durchschnittliche Transaktionsgebühr ist von 18,50 am Dienstag auf 2,55 Dollar am Samstag gesunken. Die Transaktionsgebühren im Ethereum-Netzwerk tendieren am Samstag in Richtung der niedrigsten Kosten seit der Rallye mit nachfolgendem Crash im Mai 2021. Die aktuelle Größenordnung von 2,55 US-Dollar dürfte wohl den Endpunkt eines rasanten Abstiegs von der am vergangenen Dienstag erreichten Marke von 18,50 Dollar markieren. Tiefer wird es wohl nicht gehen Ähnlich tief hatten die ...

