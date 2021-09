Stuttgart (ots) -



Na, da nimmt der Bundestagswahlkampf ja doch noch Fahrt auf. Speziell der Streit über die jeweilige wirtschaftspolitische Verortung lohnt sich allemal. Was an Investitionen geht - das hängt unmittelbar zusammen mit Steuern, Abgaben, Renten. Zumindest der Vorwurf des Union-Kanzlerkandidaten Armin Laschet an seinen SPD-Kontrahenten Olaf Scholz stimmt, dieser verspreche derzeit sehr viel Geld nach sehr vielen Seiten. Aber woher nehmen? Mit Recht hingegen wehrt sich die SPD gegen den Vorwurf, in der Krise immer den falschen Weg in der Wirtschaftspolitik einzuschlagen. Bezeichnend allerdings, dass die SPD im Wahlkampf bei Aufzählung ihrer Erfolge ausgerechnet ihren größten schamhaft verschweigt: die Agenda 2010.



