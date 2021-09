Köln (ots) -



Köln. Die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci erhalten für ihre Verdienste um die Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 hohe Auszeichnungen der Stadt und der Universität zu Köln. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagausgabe) empfängt Oberbürgermeisterin Henriette Reker den in Köln aufgewachsenen Sahin und seine Ehefrau Türeci am Freitag, 17. September, im Rathaus, wo sich beide ins Goldene Buch der Stadt eintragen werden. Im Rahmen des Empfangs wird der Rektor der Universität zu Köln, Axel Freimuth, beiden Medizinern zudem die Ehrendoktorwürde verleihen. Im Alter von vier Jahren war Sahin mit seiner Mutter aus der Türkei zu seinem Vater, der bei den Ford-Werken arbeitete, nach Köln gezogen. Sein Abitur absolvierte er 1984 am heutigen Erich-Kästner-Gymnasium in Köln-Niehl. Von 1984 bis 1992 studierte er Medizin an der Kölner Universität und wurde mit einer Arbeit zur Immuntherapie bei Tumorzellen promoviert. Anfang der 90er Jahre arbeitete er als Arzt für Innere Medizin und Onkologie an der Kölner Uniklinik.



Im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" blickte Sahin auf seine Jugendzeit in Köln zurück: "Ich bin in Köln-Niehl aufgewachsen und hatte eine sehr schöne Kindheit. Es war eine Zeit, in der wir als Kinder immer draußen sein konnten - nach der Schule, den Ranzen nach Hause gebracht und dann raus. Wir haben viel Fußball gespielt. Wir haben uns auf den Rheinwiesen getroffen und Mannschaftsspiele gemacht: manchmal drei gegen drei, manchmal zehn gegen zehn", erinnert sich Sahin. Sein fußballerisches Talent sei jedoch, "verglichen mit anderen, die dann doch viel besser Fußball spielen können, nur mittelmäßig" gewesen.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5018142

BIONTECH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de