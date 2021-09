FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Grenzen der Verantwortung

(.) seit einigen Jahren wächst bei den maßgebenden politischen Kräften in Deutschland die Erkenntnis, dass die größte Macht der Europäischen Union auf der gern so genannten weltpolitischen Bühne mehr "Verantwortung" übernehmen muss. Was genau das ist, muss im Einzelfall entschieden werden. (.) Aktuell geht es vor allem um Mali. Im Lichte der Ereignisse in Afghanistan meinen manche, die deutschen und anderen Soldaten sollten so schnell wie möglich abziehen, (.) Armin Laschet meint dagegen, ein Rückzug sei "keine Option". Wird er an der Auffassung auch dann festhalten, wenn Frankreich einseitig beschlösse, es habe keinen Sinn mehr? Ein Rückzug für die Bundeswehr wäre dann vermutlich nicht nur eine Option, sondern zwingend. Es braucht eine breite Diskussion über "Verantwortung" - und deren Grenzen./yyzz/DP/zb