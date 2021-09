DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Energiekontor AG / Announcement pursuant to Article 5 (1b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Energiekontor AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



13.09.2021 / 07:30

16. Zwischenmeldung Die Energiekontor AG hat im Zeitraum vom 6. September 2021 bis zum 10. September 2021 insgesamt 4.300 Aktien im Rahmen des am 21. Mai 2021 gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekannt gemachten Aktienrückkaufs erworben. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrug für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag: Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs (Euro) Aggregiertes Volumen (Euro) 10.09.2021 560 56,7154 31.760,62 09.09.2021 740 56,8405 42.061,97 08.09.2021 1.000 56,9000 56.900,00 07.09.2021 1.000 57,3950 57.395,00 06.09.2021 1.000 57,7200 57.720,00 Die Gesamtzahl zurückerworbener Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit 25. Mai 2021 beträgt 67.423. Der Erwerb der Aktien der Energiekontor AG erfolgte durch ein von der Energiekontor AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel). Weitere Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter www.energiekontor.de/investor-relations/aktienrueckkauf abrufbar. Bremen, 13. September 2021 Energiekontor AG Der Vorstand

