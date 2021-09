200%-Chance mit diesem Markt

Anzeige / Werbung

Aktuell historisch seltene Kaufchance im Palladium

Der Commitment of Traders Report (CoT) zeigt die Positionierungen der großen Händlergruppen am Terminmarkt. Dabei repräsentieren die Commercials die Produzenten und abnehmende Industrie. Sie handeln den Rohstoff physisch und wollen reale, physische Lieferungen, kennen den Markt zudem am besten.

Hier kannst Du ein kurzes Video mit dieser Tradingchance ansehen: https://youtu.be/nnGFbvpZ1Us

Da nahezu alle Edelmetalle produzentendominierte Märkte sind, ist die Netto-Position (Saldo aus Longs und Shorts in einer Händlergruppe) fast immer Short (also unter Null). Situationen, in denen die Commercials (Produzenten treten am Terminmarkt als Futuresverkäufer auf) Netto-Short sind, markieren zuverlässig mittel- bis langfristige Kaufgelegenheiten mit 50% und mehr Potenzial im Palladiumpreis, wie unser folgender Chart illustriert.

Wenn wir davon ausgehen, dass der Palladiumpreis sich auch diesmal mindestens um 50% nach oben bewegen kann, dann haben wir bei einem Hebel von etwa 3 eine Chance von zirka 150% auf unser eingesetztes Kapital. Da die Nachfrage aus der Autoindustrie nach wie vor ungebrochen hoch ist, und wir in den Metallen insgesamt eher spät in eine breit angelegte Rallye übergehen, gehe ich vom jetzigen Preisniveau eher von einer Anstiegschance von mehr, als 70% aus, was einer Chance von etwa 200% auf das eingesetzte Kapital entspräche.

Umgesetzt werden kann der Trade unter anderem mit folgendem Produkt von Morgan Stanley, welches auch einen ordentlichen Puffer für etwaige Schwankungen aufweist:

Palladium Long

WKN: MC7BWR

Einstieg: Market/Billigst

Ziel: 175 Euro (im Produkt)

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002876429