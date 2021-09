DJ Cimic gewinnt Auftrag für Sydney-Freeway in Höhe von 800 Mio AUD

SYDNEY (Dow Jones)--Die Cimic Group hat einen Auftrag in Höhe von 800 Millionen australischen Dollar (502 Millionen Euro) für einen Ausbau einer wichtigen Autobahn in Sydney erhalten. Wie die australische Hochtief-Tochter mitteilte, wurde das zur Gruppe gehörende Unternehmen CPB Contractors in einem Joint Venture mit Downer von der Regierung des australischen Bundesstaates New South Wales mit dem Ausbau des Warringah Freeway in Sydney beauftragt. Der Vertrag hat einem Gesamtwert von 1,18 Milliarden australischen Dollar, CPBs Anteil daran soll 800 Millionen Dollar betragen.

Das Projekt umfasst den Ausbau von etwa vier Kilometern des Warringah Freeway, darunter eine eigene Busspur und Verkehrsverbindungen für Radfahrer und Fußgänger. Die Hauptarbeiten sollen Anfang 2022 beginnen und voraussichtlich etwa fünf Jahre in Anspruch nehmen.

