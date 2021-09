DGAP-Ad-hoc: PATRIZIA AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

PATRIZIA AG: Wegweisende M&A Transaktion beschleunigt Entwicklung zu globalem Real Asset Player



13.09.2021 / 07:57 CET/CEST

Augsburg, London, Sydney, 13. September 2021 - Die PATRIZIA AG hat einen Kaufvertrag ("SPA") zum Erwerb sämtlicher Anteile an Whitehelm Capital ("Whitehelm") geschlossen, einem der weltweit erfahrensten Infrastruktur-Investment Manager und Strategieberater. Whitehelm hat Büros in London, Sydney und Canberra und verwaltet ein Infrastrukturvermögen von 3,2 Mrd. EUR. Whitehelm verfügt darüber hinaus über Kapitalzusagen in Höhe von 1,6 Mrd. EUR. Das Unternehmen hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Verwaltung diversifizierter Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen im Infrastrukturbereich mit über 100 getätigten Investitionen über einen Zeitraum von mehr als 23 Jahren. Das verwaltete Vermögen (Assets under Management, AUM) von Whitehelm ist nach Regionen (APAC, Europa und USA) und Teilsektoren (u.a. Verkehr, Soziales, Energie & Versorgung, erneuerbare Energien und Kommunikation) breit diversifiziert. PATRIZIA geht davon aus, dass die Erfahrung von Whitehelm die Umsetzung der ESG-Strategie von PATRIZIA beschleunigen wird, die darauf abzielt, bis 2040 mehr als 70% klimaneutrale AUM zu verwalten. Die Transaktion ergänzt und erweitert das bestehende Produktangebot von PATRIZIA und baut ihre Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum deutlich aus. Nach Abschluss der Akquisition werden sich die AUM der PATRIZIA im Infrastrukturbereich auf ca. 5 Mrd. EUR verdreifachen, mit einem mittelfristigen Wachstumsziel von 15 bis 20 Mrd. EUR. Die gesamten AUM von PATRIZIA werden nach Abschluss der Transaktion auf über 50 Mrd. EUR ansteigen. Die Qualität der Erträge von PATRIZIA wird sich weiter verbessern, da mehr als 80% der Erträge von Whitehelm aus wiederkehrenden und langfristig vereinbarten Verwaltungsgebühren stammen. Die Transaktion steht in vollem Einklang mit der von PATRIZIA kommunizierten Strategie, ein führender Partner für globale Real Assets zu werden. Die Kunden von PATRIZIA werden von einem wesentlich breiteren und diversifizierteren Produktangebot im Bereich Real Assets profitieren, das durch den Ausbau der Bereiche Infrastruktureigenkapital und Infrastrukturfremdkapital erreicht wird. Es wird erwartet, dass die jährlichen Investitionen in den globalen Infrastruktursektor bis 2040 um 35% von derzeit 2,8 Bio. USD pro Jahr auf über 3,8 Bio. USD pro Jahr steigen werden (Quelle: G20 Global Infrastructure Outlook). Die anfängliche Kaufpreiszahlung für die komplementäre Akquisition beträgt 67 Mio. EUR, zahlbar in bar und in eigenen Aktien der PATRIZIA. Der Gesamtkaufpreis basiert auf einer Earn-Out-Struktur und kann bei Erreichung von ambitionierten mittelfristigen Wachstumszielen einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag erreichen. Der Earn-Out wird ebenfalls mit Barmitteln und PATRIZIA Aktien gezahlt. Die Whitehelm Mitarbeiter-Aktionäre haben einer Sperrfrist (lock-up) für die Veräußerung von PATRIZIA Aktien zugestimmt und stehen somit im Einklang mit den Interessen der PATRIZIA-Aktionäre. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2022. Kontakt:

