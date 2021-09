DGAP-News: PATRIZIA AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

PATRIZIA akquiriert Infrastruktur Investment Manager Whitehelm Capital und stärkt Position als führender Partner für globale Real Assets

Übernahme von Whitehelm Capital, einem internationalen Infrastruktur Asset Manager, verdreifacht die von PATRIZIA gemanagten Infrastruktur-Assets (AUM) auf ca. 5 Mrd. Euro mit dem mittelfristigen Ziel, dieses Segment auf 15 bis 20 Mrd. Euro auszubauen



Kunden profitieren von einem deutlich breiteren und diversifizierteren Angebot an Infrastrukturinvestments u.a. in Smart Cities und digitale Infrastruktur, Dekarbonisierung und Umstellung auf erneuerbare Energien, Wasser- und Umweltdienstleistungen sowie soziale Infrastruktur und Transport



Die Akquisition stärkt PATRIZIAs globale Präsenz, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, und beschleunigt den Weg zur CO2-Neutralität für mehr als 70% der AUM bis 2040



Der anfängliche Kaufpreis von 67 Mio. Euro wird mit einer Kombination aus Barmitteln und PATRIZIA Aktien gezahlt, gleichzeitig erhält das derzeitige Whitehelm Team einen finanziellen Anreiz, das weitere Wachstum von PATRIZIAs Infrastrukturgeschäft voranzutreiben

Augsburg / London / Sydney, 13. September 2021. PATRIZIA, ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets, hat einen Kaufvertrag für die wegweisende Akquisition von Whitehelm Capital geschlossen. Whitehelm ist ein unabhängiger Infrastrukturmanager mit einem herausragenden Track Record von mehr als 23 Jahren. Mit der Akquisition baut PATRIZIA ihre Position als führender globaler Real Asset Investment Manager weiter aus und steigert ihre Assets under Management (AUM) im Rahmen ihrer mittelfristigen Wachstumsstrategie auf über 50 Mrd. Euro. Durch die Akquisition verdreifachen sich die Infrastruktur-AUM von PATRIZIA auf ca. 5 Mrd. Euro. Mittelfristig will PATRIZIA das Segment auf 15 bis 20 Mrd. Euro ausbauen.

Produktangebot und Investmentexpertise von Whitehelm werden PATRIZIAs Portfolio deutlich erweitern, insbesondere bei Investmentlösungen in den Bereichen Smart Cities und digitale Infrastruktur, Dekarbonisierung und Umstellung auf erneuerbare Energien, Wasser- und Umweltdienstleistungen sowie soziale Infrastruktur und Transport. Hierfür bietet Whitehelm Eigen- und Fremdkapitalprodukte sowie börsennotierte Infrastrukturinvestments.

Whitehelm hat mehr als 60 Investmentexperten in Australien und Europa. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mehr als 100 Infrastrukturinvestments realisiert und für seine Kunden eine Internal Rate of Return (IRR) von 11,9% für weltweite Core-Infrastrukturinvestments erzielt. Die Kunden von Whitehelm sind vor allem Pensionsfonds im asiatisch-pazifischen Raum und Europa. Mit seinen Büros in Sydney, Canberra und London wird Whitehelm die globale Reichweite und Präsenz von PATRIZIA im asiatisch-pazifischen Raum weiter ausbauen und so die Wachstumsstrategie in der Region unterstützen. Whitehelm managt derzeit AUM von 3,2 Mrd. Euro und hat zusätzliche Kapitalzusagen von 1,6 Mrd. Euro. Dazu bietet Whitehelm institutionellen, staatlichen und privaten Kunden in Australien Investmentberatung an und hat über 22 Mrd. Euro Funds under Advice.

Wolfgang Egger, CEO und Gründer von PATRIZIA: "Wir freuen uns sehr, Whitehelm bei PATRIZIA zu begrüßen. Unsere Stärken, Expertise und globale Präsenz ergänzen sich optimal. Wir können unseren Kunden jetzt noch mehr Investmentmöglichkeiten bieten. Whitehelm und PATRIZIA passen auch kulturell perfekt zusammen. Beide zeichnen sich durch einen starken Kundenfokus aus und bieten erstklassige Dienstleistungen. Wir haben beide eine überzeugende Erfolgsbilanz als unabhängige Investment Manager, kennen die Bedürfnisse unserer Kunden genau und schaffen für sie klaren Mehrwert. Und wir teilen ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und zu nachhaltigem Handeln. Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, unsere Position als führender Partner für weltweite Investments in Real Assets zu stärken."

Thomas Wels, Co-CEO PATRIZIA: "Whitehelm ist eine perfekte strategische Ergänzung für PATRIZIA. Mit dieser wegweisenden Akquisition erweitern wir unsere Infrastrukturexpertise deutlich und beschleunigen unsere Entwicklung hin zum führenden Partner für weltweite Investments in Real Assets. Wir stärken unsere Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum und können so in dieser Region schneller wachsen. Wir haben damit eine sehr gute Ausgangsposition, um vom schnell wachsenden globalen Infrastrukturmarkt zu profitieren. Beide, PATRIZIA und Whitehelm, haben eine einzigartige Expertise, die sich hervorragend ergänzt. Auf dieser Basis werden wir unser Infrastrukturportfolio dynamisch ausbauen und gleichzeitig unsere ESG-Strategie schneller umsetzen."

Graham Matthews, CEO und Mitgründer von Whitehelm Capital: "Es war für uns ausgesprochen wichtig, den richtigen Partner zu finden, der - wie wir - Kunden einen klaren Mehrwert bietet, langfristig denkt und über eine starke Erfolgsbilanz in der Branche verfügt. Wir freuen uns daher sehr über die perfekte kulturelle und strategische Partnerschaft mit PATRIZIA. Wir sind sehr beeindruckt von PATRIZIAs ausgeprägtem unternehmerischen Denken und ihrem Track Record als unabhängiger Investment Manager. Zusammen werden wir unseren Kundenkreis in Europa erweitern und den großen, internationalen, institutionellen und privaten Anlegern von PATRIZIA attraktive Investmentmöglichkeiten im Infrastrukturbereich anbieten. Die Kombination aus unserer Expertise, unserem Portfolioangebot und unserer globalen Präsenz bietet allen unseren Stakeholdern attraktive langfristige Investitionsmöglichkeiten."

Stärkung der Real Asset Expertise von PATRIZIA und schnellere Umsetzung der ESG-Strategie

Durch die Transaktion kann PATRIZIA die prognostizierte starke Nachfrage nach Infrastruktur in den nächsten 20 Jahren für ihre Kunden deutlich besser nutzen. Experten gehen davon aus, dass die weltweiten Infrastrukturinvestitionen bis 2040 um 35% von derzeit 2,8 Billionen US-Dollar auf über 3,8 Billionen US-Dollar pro Jahr steigen werden (Quelle: G20 Global Infrastructure Outlook). Die PATRIZIA Kunden werden von dem erwarteten Superzyklus im Infrastrukturbereich und den stabilen Renditen profitieren, da Whitehelm ihnen deutlich mehr Möglichkeiten für Infrastrukturinvestments bietet.

Die Übernahme beschleunigt auch die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie von PATRIZIA mit dem klaren Ziel, bis zum Jahr 2040 für mehr als 70% ihrer AUM CO2-Neutralität zu erreichen. Whitehelm ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investments (UN PRI) der Vereinten Nationen und erhielt von der Initiative ein A+-Rating, die höchste Bewertung für die Umsetzung von ESG-Kriterien im Bereich Strategie und Governance-Aktivitäten. Whitehelm feierte kürzlich das fünfjährige Bestehen seines Low Carbon Core Infrastructure Fund.

PATRIZIA setzt Strategie um und verbessert weiter die Qualität ihrer Erträge

Die Übernahme wird die Ertragsqualität und die Stabilität der Einnahmen von PATRIZIA weiter verbessern, um langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen - mehr als 80% der Einnahmen von Whitehelm stammen aus wiederkehrenden und langfristig vereinbarten Verwaltungsgebühren. Die Transaktion steht in vollem Einklang mit der von PATRIZIA kommunizierten Strategie, ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets zu werden.

Die anfängliche Kaufpreiszahlung für die Akquisition beträgt 67 Mio. Euro, zahlbar in bar und in eigenen Aktien der PATRIZIA. Der Gesamtkaufpreis basiert auf einer Earn-Out-Struktur und kann bei der Erreichung von ambitionierten mittelfristigen Wachstumszielen einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag erreichen. Der Earn-Out wird ebenfalls mit Barmitteln und PATRIZIA Aktien gezahlt. Die Whitehelm-Aktionäre haben einer Sperrfrist für die PATRIZIA Aktien zugestimmt, die sich an den Interessen der PATRIZIA Aktionäre orientiert.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2022.

PATRIZIA: A leading partner for global real assets

Als global agierendes Unternehmen bietet PATRIZIA seit 37 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger an. PATRIZIA hat derzeit mehr als 48 Mrd. Euro Assets under Management und ist mit über 800 Mitarbeitern weltweit an 24 Standorten vertreten. Das Unternehmen engagiert sich zudem über die PATRIZIA Foundation, die in den letzten 21 Jahren weltweit über 230.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat.

Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag



Whitehelm Capital ist einer der weltweit erfahrensten Infrastrukturmanager, der seit über 23 Jahren gemeinsam mit seinen Kunden in Infrastrukturanlagen investiert. Seit seiner Gründung hat Whitehelm 6,9 Mrd. Euro in 108 direkte Fremd- und Eigenkapital-Infrastrukturinvestments investiert und verwaltet derzeit Fonds im Wert von 3,2 Mrd. Euro. Whitehelm Advisers, der Asset Consulting Bereich von Whitehelm Capital und ein führender Investmentberater für institutionelle, staatliche und (semi-)professionelle Kunden in Australien, verwaltet ein Vermögen von mehr als 22 Mrd. Euro.

Whitehelm investiert in Infrastrukturanlagen, die zuverlässige Einnahmen liefern, und hat so für seine Anleger in mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich attraktive Renditen erwirtschaftet. Whitehelm bietet Anlegern Zugang zu Infrastrukturanlagen in relevanten Märkten sowie im gesamten Spektrum der Assetklasse, einschließlich nicht börsennotierter Infrastruktur, börsennotierter Infrastruktur und Infrastrukturanleihen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.WhitehelmCapital.com



