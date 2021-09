DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Peking geht immer strikter gegen die eigene Technologiebranche vor. Die Regierung will einem Zeitungsbericht zufolge die Zahlungsplattform Alipay der Ant Group von Jack Ma zerschlagen. Wie die Financial Times berichtet, soll Alipay eine getrennte Plattform für das Kreditgeschäft schaffen. Zudem sollen dann die Nutzerdaten dieser Geschäfte an ein neues Gemeinschaftsunternehmen zur Überwachung der Kreditwürdigkeit übergeben werden, an dem der Staat einen signifikanten Anteil halten soll.

Zuerst hatte Reuters über den Sachverhalt berichtet.

Im Rahmen des Plans wäre Alipay - das mehr als 1 Milliarde Nutzer hat - nicht mehr in der Lage, die Kreditwürdigkeit seiner Kunden intern zu prüfen, sondern müsste sich auf externe Kreditwürdigkeitsprüfungen verlassen. Unter Berufung auf Quellen berichtet die FT auch, dass Alipay nicht der einzige chinesische Online-Kreditgeber sein werde, der von den Änderungen betroffen sei.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Oracle Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine relevanten Daten angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.459,25 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.424,75 -0,1% Nikkei-225 30.290,75 -0,3% Hang-Seng-Index 25.584,05 -2,4% Kospi 3.115,69 -0,3% Shanghai-Composite 3.695,54 -0,2% S&P/ASX 200 7.407,10 +0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Start in die neue Woche treten die meisten Börsen in Ostasien und Australien mehr oder weniger auf der Stelle. Die Vorgaben der Wall Street seien negativ, und in den kommenden Tagen stehe eine Fülle wichtiger Konjunkturdaten aus China und den USA zur Veröffentlichung an, weshalb sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollten, heißt es. In dem eher ruhigen Umfeld fällt die Börse in Hongkong mit einem kräftigen Minus aus dem Rahmen. Wieder einmal werden dort Technologiewerte abverkauft. Grund sind Befürchtungen weiterer regulatorischer Eingriffe Pekings. Die chinesische Regierung plane die Zerschlagung von Alipay, schreibt die Financial Times. Das zur Alibaba-Tochter Ant Group gehörende Fintech soll demnach künftig Nutzerdaten an ein neues Joint Venture übertragen, das teilweise im Staatsbesitz sei. Alibaba verlieren 4,1 Prozent. Für Tencent geht es um 3,7 Prozent abwärts und für Meituan um 6,3 Prozent. An der Börse in Schanghai erhalten die Kurse etwas Unterstützung von der Hoffnung auf bessere Beziehungen Chinas mit den USA, nachdem US-Präsident Joe Biden Ende vergangener Woche mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping telefoniert hat. Unter den Einzelwerten verlieren in Tokio Toyota Motor 2,3 Prozent, nachdem der Autohersteller wegen Chipmangels seine Produktionsprognose gesenkt hat. Der Kurs des Zulieferers Aisin fällt um 3,1 Prozent. Im Chipsektor gewinnen dagegen Renesas 3,5 Prozent und Advantest 1,2 Prozent. In Seoul büßen Kakao 5 Prozent ein. Medien zufolge stellt die Tochter Kakaopay ein Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen ein, nachdem sie nicht genehmigte Broker-Dienste angeboten hatte.

US-NACHBÖRSE

Aktien von Virgin Galactic haben am Freitag im nachbörslichen Handel 1,6 Prozent nachgegeben, nachdem das Raumfahrtunternehmen seinen nächsten Weltraumflug wegen eines möglichen Defekts verschoben hatte. "Unity 23" wird nun voraussichtlich frühestens Mitte Oktober stattfinden. Ursprünglich hatte Virgin Galactic den Start für Ende September oder Anfang Oktober in Aussicht gestellt. Nun habe ein Zulieferer das Unternehmen jedoch über ein möglicherweise defektes Teil in der Flugsteuerung informiert, teilte Virgin Galactic mit.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.607,72 -0,8% -271,66 +13,1% S&P-500 4.458,58 -0,8% -34,70 +18,7% Nasdaq-Comp. 15.115,49 -0,9% -132,76 +17,3% Nasdaq-100 15.440,75 -0,8% -120,30 +19,8% Fr Do Umsatz NYSE (Aktien) 775 Mio 789 Mio Gewinner 1.192 1.620 Verlierer 2.064 1.654 Unverändert 166 160

Leichter - Anfängliche Aufschläge wurden nicht gehalten, im späten Handel nahm die Abwärtsdynamik zu. Die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine Impfpflicht für Mitarbeiter von Bundesbehörden einzuführen, wurde zwar gelobt. Andererseits betonten Marktteilnehmer, dies sei auch bitter nötig wegen der hohen Infektionszahlen. Spekulationen um eine straffere Geldpolitik schürten die Erzeugerpreise, die sich auf hohem Niveau bewegten. Apple waren mit einem Abschlag von 3,3 Prozent das Dow-Schlusslicht. Händler verwiesen auf ein ungünstiges Gerichtsurteil im Streit mit Epic Games. Humanigen (-13,7%) brachen den zweiten Tag in Folge ein, nachdem die FDA das Covid-19-Medikament Lenzilumab abgelehnt hatte. Trotz eines angehobenen Ausblicks verloren Kroger 7,5 Prozent. Händler sprachen von Kosten- und Lieferkettenproblemen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 1,2 0,20 10,0 5 Jahre 0,81 2,3 0,79 44,7 7 Jahre 1,12 3,7 1,08 46,9 10 Jahre 1,33 3,1 1,30 41,5 30 Jahre 1,93 3,2 1,90 28,3

Die Renditen zogen nach den Erzeugerpreisen weiter an. Anleger hätten drohende geldpolitische Straffungen gespielt, hieß es. Die Rentenanalysten von Bank of America prognostizierten eine Zehnjahresrendite von 1,55 Prozent zum Jahresende.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:50 % YTD EUR/USD 1,1788 -0,2% 1,1815 1,1843 -3,5% EUR/JPY 129,69 -0,1% 129,81 130,23 +2,9% EUR/GBP 0,8532 -0,1% 0,8538 0,8534 -4,5% GBP/USD 1,3816 -0,1% 1,3835 1,3878 +1,0% USD/JPY 110,02 +0,1% 109,87 109,96 +6,6% USD/KRW 1.170,38 +0,0% 1.170,38 1.167,41 +7,8% USD/CNY 6,4444 -0,2% 6,4444 6,4407 -1,3% USD/CNH 6,4521 +0,1% 6,4432 6,4329 -0,8% USD/HKD 7,7783 +0,0% 7,7782 7,7761 +0,3% AUD/USD 0,7338 -0,2% 0,7355 0,7398 -4,7% NZD/USD 0,7101 -0,2% 0,7115 0,7145 -1,2% Bitcoin BTC/USD 44.754,76 -1,2% 45.282,01 46.200,51 +54,1%

Der Dollarindex drehte mit den hohen Inflationswerten und anziehenden US-Renditen 0,1 Prozent ins Plus. Der Euro, der sich am Donnerstag auf die EZB-Aussagen kaum bewegt hatte, gab entsprechend nach. Von einer geldpolitischen Straffung der EZB könne trotz der Beschlüsse keine Rede sein, hieß es, auch mit Verweis auf entsprechende Aussagen von EZB-Chefin Lagarde.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,01 69,72 +0,4% 0,29 +45,8% Brent/ICE 73,20 72,92 +0,4% 0,28 +43,8%

Sehr fest - Die Ölpreise machten nach den Verlusten des Vortags Boden gut. Die hohe Benzinnachfrage während des langen Feiertagswochenendes in den USA zum Labor Day und erste Hinweise darauf, dass sich die Delta-Variante des Coronavirus nicht mehr so schnell ausbreitet, stützten, wie Händler erklärten. Auch die Hoffnung auf eine Verbesserung der US-chinesischen Handelsbeziehungen habe die Preise getrieben, nachdem die beiden Staatschefs miteinander telefoniert und entsprechende Signale gesendet hatten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.791,21 1.787,66 +0,2% +3,55 -5,6% Silber (Spot) 23,71 23,74 -0,1% -0,03 -10,2% Platin (Spot) 962,03 961,65 +0,0% +0,38 -10,1% Kupfer-Future 4,43 4,45 -0,4% -0,02 +25,6%

Der Goldpreis zählte mit gestiegenen Marktzinsen und dem ins Plus gedrehten Dollar zu den Verlierern. Auf Wochensicht wurde mit 2 Prozent der höchste Verlust seit Anfang August verbucht.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

HOCHTIEF

Die Tochter Cimic Group hat einen Auftrag in Höhe von 800 Millionen australischen Dollar (502 Millionen Euro) für einen Ausbau einer wichtigen Autobahn in Sydney erhalten.

DISNEY

hat angekündigt, dass alle neuen Filme, die bis Ende des Jahres Premiere haben, zuerst im Kino gezeigt werden sollen. So soll der Animationsfilm "Encanto" am 24. November in die Kinos kommen und erst am 24. Dezember auf Disneys Streamingplattform erscheinen.

RAKETENTESTS NORDKOREA

Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen neuen "Marschflugkörper von langer Reichweite" getestet. Raketen des neuentwickelten Typs seien am Samstag und Sonntag abgefeuert worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA.

ATOMSTREIT IRAN

Im Streit um das iranische Atomprogramm hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mit dem Iran eine Übereinkunft zur IAEA-Überwachungstechnik in den iranischen Nuklearanlagen erreicht. "Die IAEA-Inspekteure dürfen eingreifen, um die Geräte zu warten und die Festplatten auszutauschen", erklärte die UN-Organisation gemeinsam mit dem Iran in Wien.

SYDNEY AIRPORT

September 13, 2021 01:34 ET (05:34 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Australiens verkehrsreichster Flughafen in Sydney will seinen Aktionären die Annahme des nun zum dritten Mal erhöhten Übernahmeangebots eines Konsortiums von Infrastruktur-Investoren empfehlen. Wie Sydney Airport mitteilte, beläuft sich das überarbeitete Angebot nun auf 8,75 australische Dollar (5,49 Euro) je Aktie, es bewertet damit den Angaben zufolge den Flughafen mit 23,6 Milliarden australischen Dollar.

