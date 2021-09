Moderna und Biontech mit 10,50% Zinsen und 50% Schutz

Obwohl die Aktienkurse der beiden Impfstoffhersteller Biontech (ISIN: US09075V1026) und Moderna (ISIN: US60770K1079) in den vergangenen Wochen deutlich von ihren Höchstständen nach unten korrigierten, befinden sie sich mit einem Plus von 45 Prozent (Biontech) und 107 Prozent (Moderna) innerhalb der vorangegangenen drei Monate nach wie vor in einer bemerkenswerten Rally.

Mit Strukturierten Finanzinstrumenten, wie Aktienanleihen, können Anleger auch dann zu überproportional hohen Renditen gelangen, wenn sich der Höhenflug der beiden Impfstoffhersteller nicht fortsetzt und die Aktienkurse stagnieren oder deutlich unter Druck geraten.

Nach der vor einem Monat angebotenen 11% Impfstoff Aktienanleihe (ISIN: AT0000A2RZF6) auf die beiden Aktien mit dreijähriger Laufzeit, bietet die RCB nun die 10,5% Impfstoff Plus Aktienanleihe mit einjähriger Laufzeit auf die Impfstoffhersteller-Aktien zur Zeichnung an.

10,50% Zinsen, 50% Sicherheit

Die am 21.9.21 an der NASDAQ fixierten Schlusskurse der Pharmawerte werden als Basispreise für die Anleihe festgeschrieben. Die jeweiligen, ausschließlich am letzten Bewertungstag (19.9.22) aktivierten Barrieren, werden bei 50 Prozent der Basispreise liegen. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien erhalten Anleger am 22.9.22 einen Zinskupon in Höhe von 10,50 Prozent gutgeschrieben.

Wenn die Aktien am Bewertungstag oberhalb der 50-Prozent-Barrieren notieren, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Befindet sich hingegen eine Aktie, oder sogar beide Aktien am Bewertungstag im Vergleich zum Basispreis mit mehr als 50 Prozent im Minus, dann wird die Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechteren Wertentwicklung (Worst of-Struktur) getilgt. Der Gegenwert von Aktienbruchteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die RCB-10,50% Impfstoff Plus Aktienanleihe, fällig am 22.9.22, ISIN: AT0000A2SQ29, kann noch bis 20.9.21 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Impfstoff Plus Aktienanleihe wird in einem Jahr einen Bruttojahresertrag von 10,50 Prozent ermöglichen, wenn die Biontech- und die Moderna-Aktie in einem Jahr nicht mehr als die Hälfte der am 19.9.22 ermittelten Schlusskurse verlieren.

Quelle: zertifikatereport.de