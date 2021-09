Der amerikanische Pharmakonzern AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, NYSE: ABBV) zahlt eine Quartalsdividende von 1,30 US-Dollar je Aktie an seine Investoren, wie am Freitag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 15. November 2021 (Record day ist der 15. Oktober 2021). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet AbbVie damit unverändert 5,20 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 106,68 US-Dollar (Stand: ...

