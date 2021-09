Die aggressive Demontage des chinesischen Technologiesektors geht in die nächste Runde. Peking ordnete die Zerschlagung der Alipay App an. Epic geht in Berufung. Der Fortnite Entwickler ist enttäuscht vom Urteil und klagt weiter. Der Bieterwettbewerb bei Zooplus geht in die nächste Runde. Hellman & Friedman erhöhen auf 460 Euro.Asien startet die neue Woche mit Verlusten. Viele Benchmarks in der Region verzeichnen leichte bis mittlere Verluste, wobei der Hang Seng Index mit einem Einbruch von über -2,4 % heraussticht, nachdem Peking erneut tief in den ...

