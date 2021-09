The following instruments on XETRA do have their first trading 13.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.09.2021Aktien1 CA7481191046 Quebec Nickel Corp.2 IT0005453235 Compagnia Dei Caraibi S.p.A.3 CA03770A1093 Apollo Silver Corp.Anleihen/ETF1 US931142EV12 Walmart Inc.2 US931142ER00 Walmart Inc.3 US931142ET65 Walmart Inc.4 SE0016797625 SGL TransGroup International A/S5 US89236TJP12 Toyota Motor Credit Corp.6 US89236TJN63 Toyota Motor Credit Corp.7 US02665WDZ14 American Honda Finance Corp.8 US053484AB76 Avalonbay Communities Inc.9 XS2384716648 DXC Capital Funding DAC10 XS2385390724 Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.11 US676167CD90 Oesterreichische Kontrollbank AG12 USJ7771YLG00 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.13 US86964WAL63 Suzano Austria GmbH14 US89236TJQ94 Toyota Motor Credit Corp.15 US02665WDY49 American Honda Finance Corp.16 US09659X2R20 BNP Paribas S.A.17 US2027A1KF30 Commonwealth Bank of Australia18 XS2386638733 Emirate of Abu Dhabi19 XS2386638816 Emirate of Abu Dhabi20 XS2385389551 Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.21 XS2386287762 HSBC Bank Canada22 XS2357838601 Sasa Polyester Sanayi A.S.23 USJ7771YLJ49 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.24 US931142ES82 Walmart Inc.25 US931142EU39 Walmart Inc.26 LU1681039647 Amundi Euro Corporates UCITS ETF