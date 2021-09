Am deutschen Aktienmarkt herrscht nach der schwierigen Vorwoche weiterhin große Anspannung. Die US-Börsen waren am Freitag belastet von den schon bekannten Finanzmarktthemen - quasi auf dem Tagestief aus dem Handel gegangen. Börsianern zufolge hemmt dies nun auch anderswo die Risikobereitschaft. Am Montag folgten auch die asiatischen Märkte den schwachen Vorgaben. Insbesondere die Börse in Hongkong ...

