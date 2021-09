Der DAX startet unter schwierigen Bedingungen in die neue Handelswoche. An der Wall Street schlossen die Aktienmärkte am Freitag den fünften Tag in Folge mit Verlusten und in Asien rutschten an den chinesischen Börsen die Kurse in den Keller. Während die Anleger die übergeordneten Themen - Pandemie, Wirtschaftswachtum und Geldpolitik - im Blick haben, sorgt in China die Angst vor einer Regulierung des E-Auto-Sektors für Zurückhaltung. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

