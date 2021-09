Der Kampf Epic Games versus Apple (WKN: 865985) ist um ein Kapitel reicher. Die Apple-Aktie knickte im Freitagshandel -3,31% infolge einer wichtigen Entscheidung auf 148,97 US$ ein. Apple bietet eine breite Palette an qualitativ hochwertigen Techprodukten wie das iPhone und ist mit 2,46 Billionen US$ Marktkapitalisierung der wertvollste Konzern der Welt. Die nicht börsengelistete Epic Games konnte in ihrer Firmengeschichte 5 Milliarden US$ Kapital ...

