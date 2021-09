Eine Auswahl der Redaktion von boerse-social.com: Was sich Bill Gates ins Depot legtDie Scheidung nach 27-Jahren von Melinda dürfte Microsoft Mitbegründer Bill Gates eine ganze Stange Geld gekostet haben. Aber was kostet für dem viert reichsten Mann des Globus schon die Welt, der laut Magazin Forbes 133 Milliarden US-Dollar besitzt. Und was kostet in Zeiten wie diesen eine Luxus-Hotel. Bill's Investmentfirma Cascade stockt jetzt seine Beteiligung an der Kette Four Seasons auf 71,25 Prozent auf, die insgesamt mit zehn Milliarden Dollar bewertet wird. Der Deal spielt dem Verkäufer der Anteile, ders saudischen Prinz Alwaleed Bin Talal, der auch Anteile am Fahrdienst Lyft und an der Citigroup hält, 2,21iMilliarden US-Dollar in die Kasse. Das ist nicht nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...