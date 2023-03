Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/24: Lässige Bawag-Chefs, Bitte an Oberbank, 90-Prozent-Loss bei bet-at-home besser als startup300Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/24 geht es - passend zur gestrigen Bitte an Karl Fuchs - um den OÖ-Aktienindex, bei dem mir der bet-at-home.com-Crash immer noch lieber ist als das Ciao der startup300. An die Oberbank habe ich ebenfalls eine Bitte. Und: Pünktlich mit der Frühlingssaion ist es mit den grünen Kursen wieder losgegangen. fein. News habe ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...