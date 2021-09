Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Gewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn auf ein Plus von 0,24 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen wurden vorbörslich zuletzt höher indiziert. Von Konjunkturdatenseite dürften zum Wochenauftakt keine Impulse folgen. Weder aus Europa, noch aus den USA, werden wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...