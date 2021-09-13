DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
XTR BRENT OPT YIELD E 61 XCTL DE000A1KYN55 BAW/UFN
XTR BRENT OPT Y EUR H 60 XETC DE000A1AQGX1 BAW/UFN
XTR ENERGY OPT Y EUR H60 XCTH DE000A1ED2J2 BAW/UFN
XTR P PALLADIUM EUR H60 XAD4 DE000A1EK3B8 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
XTR BRENT OPT YIELD E 61 XCTL DE000A1KYN55 BAW/UFN
XTR BRENT OPT Y EUR H 60 XETC DE000A1AQGX1 BAW/UFN
XTR ENERGY OPT Y EUR H60 XCTH DE000A1ED2J2 BAW/UFN
XTR P PALLADIUM EUR H60 XAD4 DE000A1EK3B8 BAW/UFN
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