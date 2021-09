Risiko, Verluste und Unsicherheit durch gefährliches Halbwissen: GLOBAL GOLD rät unbedingt zu zertifizierten Unternehmen und Produkten

Anzeige / Werbung



(Berlin, 06.09.2021) - Fachwissen über Edelmetalle wird allzu oft nur oberflächlich vermittelt. Beratern fehlt einfach meist die Expertise. Darauf weisen Branchenkenner eindringlich hin - und warnen in diesem Zusammenhang vor gefährlichem Halbwissen. Schnelle Entscheidungen auf Basis falscher Informationen können fatale Folgen haben. Eine umfangreiche Beratung ist die Voraussetzung für ein strategisches Vorgehen zum Rücklagen- und Vermögensschutz. Und natürlich für den nachhaltigen Wertzuwachs durch Edelmetalle. Die Welt der Edelmetalle ist allerdings sehr komplex. Sie zu verstehen, braucht Zeit, Geduld und vor allem Kompetenz. Oftmals ist aber gerade bei diesem sensiblen und wichtigen Thema die Kundenberatung bei weitem nicht gründlich genug. Ausgebildete Experten für Edelmetalle sind rar gesät.



Genau das könnte gefährlich sein, denn es ist eine absolut kluge Entscheidung, sein privates Vermögen zu einem beträchtlichen Teil vor Inflation und großen Krisen in Form von Gold und Silber zu schützen. Ganz klar. Doch dafür braucht es ein nachvollziehbares Verständnis über die neuesten Entwicklungen am Finanzmarkt. Das kann ein Laie nicht leisten. Umso wichtiger ist es hier, einen speziell ausgebildeten Experten für Edelmetall-Strategien an der Seite zu haben. Nur so können Anleger richtige Entscheidungen mit ihrem Geld treffen.



Die GLOBAL GOLD hat genau hierfür eine durchdachte und nachhaltige Lösung entwickelt. Mit der unternehmenseigenen GLOBAL GOLD AKADEMIE gelingt dem Unternehmen ein Quantensprung: In modernen Trainingszentren werden angehende Berater zu hochkompetenten Spezialisten für Edelmetallstrategien ausgebildet.



Ein Investment in die eigene Karriere: Die GLOBAL GOLD AKADEMIE als Branchen-Vorbild



In Zeiten des Niedrigzinses und gleichzeitig steigender Inflation suchen Privatanleger zurecht nach dem idealen Weg, um Ihre Ersparnisse sicher und renditestark anzulegen. Wer aktuell als Experte ins Business der Edelmetallbranche einsteigt, profitiert auf vielfache Weise: Er hilft anderen Menschen, die eigene finanzielle Zukunft zu sichern - und legt überdies den Grundstein für die berufliche Karriere der nächsten Jahre und Jahrzehnte.



Die Teilnehmer der GLOBAL GOLD AKADEMIE vereint damit etwas ganz Zentrales: Der Drang nach wirklich wichtigem Wissen rund um existenzsichernde Maßnahmen. Mit vielen Praxisbeispielen, Rechenmodellen, Erfahrungswerten und in individuell auf das eigene Wissensniveau abgestimmten Intensivschulungen lernen die angehenden Edelmetall-Spezialisten weit mehr als die Grundlagen der Materie. Sie werden zu vertrauensvollen Partnern und persönlichen Ansprechpartnern ihrer Kunden.



Als ausgebildete Spezialisten unterlegen sie mit viel Sachkenntnis, konkreten Beispielen, Zahlen und persönlicher Kundennähe die großen Vorteile von physischem Gold und physischem Silber als Wertanlage. Dieses vielstufige Ausbildungskonzept ist in einer derart umfangreichen und tiefgehenden Weise wohl einzigartig in der gesamten Branche.



Gegen alle Krisen gewappnet: Gold ist essentiell für jeden Sparer



Doch warum ist ausgerechnet Gold so gut geeignet, um langfristig ein kleines oder auch großes Vermögen aufzubauen? Fakt ist: Gold hat seine Kaufkraft über tausende Jahre stets gehalten. Damit ist es bis heute ein unverwüstlicher Fels in der Brandung. Genau diese Eigenschaft können und sollten sich Anleger zunutze machen.



Am Ende mag jeder eine andere Motivation zum Sparen haben. Das Ferienhäuschen im Süden, das Traumauto für die Lebensmitte oder eine private Zusatzrente im hohen Alter - die Wünsche und Ziele sind so verschieden wie die Menschen selbst. Eines aber trifft alle im Ernstfall: die Inflation. Dass es früher oder später zu stark steigenden Preisen und zu hohen Kaufkraftverlusten kommen wird, ist unausweichlich. Börsenkenner und Finanzberater warnen seit Jahren über alle Branchen hinweg vor exakt diesem Szenario.



Unabhängig persönlicher Sparmotive erfassen regelmäßig Krisen die Menschen eines Wirtschaftssystems. Die Frage ist nur: wie hart? Hier ist die Zeit ein wichtiger Faktor. Wer heute bereits beginnt, einen Notgroschen für schlechte Zeiten anzulegen, wird auch im Fall der Fälle seinen Wohlstand erhalten können. Wann die nächste Finanzkrise kommt, kann niemand sagen. Was aber jeder tun kann: eine grundlegende Vorsorge für den Schutz des eigenen Geldes treffen. Die Lösung liegt genau darin: einen zur eigenen Lebenssituation passenden Teil des Ersparten in Edelmetalle anzulegen. Die GLOBAL GOLD Spezialisten schlagen im einzelnen Beratungsgespräch genau dafür passende individuelle Edelmetall-Portfolios vor.



Ausgewählte Sachwerte sind alternativlos



Entscheiden sich Anleger auf Expertenempfehlung für Gold und Silber in physischer Form, bringt das zahlreiche positive Effekte mit sich.



Zum einen stellen genau diese physischen Edelmetalle über die gesamte moderne Menschheitsgeschichte hinweg einen beständigen Wertspeicher dar. Zum anderen waren und sind Gold und Silber anerkannte Zahlungsmittel. Zudem sind Gold und Silber sehr knapp - die Förderung ist enorm teuer und wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Was lässt sich daraus schlussfolgern? Da sich Edelmetalle nicht künstlich herstellen lassen und natürliche Vorkommen begrenzt sind, steigt der Preis immer weiter. Gold und Silber haben deshalb ein positives Nachfrage-Angebot-Verhältnis.



Was bedeutet das letztendlich? Wer heute Edelmetalle erwirbt, darf sich fortlaufend über eine starke Wertentwicklung freuen. Gold und Silber bieten Schutz vor Inflation, ein weiterer Pluspunkt. Und: Im finanziellen Krisenfall hält es seine Besitzer immer zahlungsfähig. Auf allen Kontinenten ist Gold als Zahlungsmittel in hohem Maße anerkannt, unabhängig der örtlichen Währungen. Dadurch lässt sich im Zweifel auch der eigene Grundbedarf decken; ganz gleich, wo auf der Welt man sich befindet. GLOBAL GOLD rät unbedingt zu zertifizierten Unternehmen und Produkten.



GLOBAL GOLD Experten überzeugen dank differenzierter Denkweisen



Damit die Kunden der GLOBAL GOLD strukturiert und strategisch sinnvoll ihre Edelmetall-Portfolios aufbauen können, stehen Ihnen die ausgebildeten Strategen der GLOBAL GOLD AKADEMIE mit Rat und Tat zur Seite.



Sie arbeiten nicht mit Schablonen und auswendig gelernten Rastern. Im Gegenteil: Anstatt pauschale Ratschläge zum Rücklagenschutz zu erteilen, stecken die GLOBAL GOLD Berater im Kundengespräch vorab alle Rahmenbedingungen sorgfältig ab.



Dazu gehören Fragen wie: Wie hoch ist der Anteil des Vermögens, der abgesichert werden soll? Wird ein monatlicher Goldsparplan gewünscht oder passt eine Einmalanlage in Edelmetalle besser? An welchem Ort sollen die Barren und Münzen sicher hinterlegt werden, zuhause im Safe oder besser im Hochsicherheitslager?



Neu im Ausbildungssystem: Online-Lernen mit Hypermedien



Seit kurzem geht die GLOBAL GOLD AKADEMIE neue Wege in Richtung Digitalisierung - und das äußerst erfolgreich. Mit der Einführung eines neuartigen Learn & Train Management Systems, kurz LTMS, sind die Weiterbildungszentren der GLOBAL GOLD jetzt in der Lage, auch mit Hypermedien zu arbeiten.



Was heißt das genau? Die Online-Ausbildungsmodule der werdenden Experten lassen sich dank Hyperlinks, wie ein Netz miteinander verbinden. Lerninhalte in Form von Videos, Bildern und Grafiken sind dadurch viel besser verknüpft und werden deutlich nachvollziehbarer; gerade beim Einstieg in komplexe Finanzthemen ist das sehr wichtig.



Mit seinem wegweisenden Online-Lernsystem stellt die GLOBAL GOLD sehr umfangreiches und äußerst wertvolles Fach-Know-How zentral und komplett digital zur Verfügung. Der ständige und ortsungebundene Zugriff ist ein extrem wichtiger Faktor in der Wissensvermittlung von heute.



LTMS der GLOBAL GOLD AKADEMIE macht alle Beteiligten unabhängiger



Ob aus dem Homeoffice, unterwegs auf Geschäftsreise oder im Gemeinschaftsbüro: Mit LTMS reagiert die GLOBAL GOLD auf den modernen Arbeitsmarkt und seine Anforderungen. Ganz gleich, wo sich Absolvierende und Tutoren im Moment befinden - sie alle können von den verschiedensten Orten aus ihre Wissenserweiterung durchführen, beziehungsweise spontan miteinander in Kontakt treten. Alles, was nötig ist, sind eine stabile Internetverbindung und der Wille, tief in die Welt der Edelmetalle einzutauchen.



So ermöglicht die Kommunikation via Online-Tools den Austausch von vielen Einzelnen. Sie bilden die virtuelle Gemeinschaft mit den gleichen Interessen. Sie eint der Wille, Herausforderungen im Finanzsektor zu verstehen und sich für die kommenden Jahrzehnte zu wappnen.



Digitales Ausbildungssystem: Weitere Meilensteine in Planung



Während die Corona-Zeit viele Unternehmen ausgebremst hat, nutzte die GLOBAL GOLD die Gelegenheit, sich neu aufzustellen. Man hat sich von einem überwiegend offline ausgerichteten Know-How-Träger hin zu einem digital starken Weiterbildungsinstitut entwickelt.



Das lässt sich in handfesten Resultaten messen: GLOBAL GOLD hat eine Vielzahl an hochaktuellen Lernvideos und Lernmodulen für die eigene AKADEMIE konzipiert und realisiert. Die Trainingszentren in vielen deutschsprachigen Großstädten sind zudem nun an das neue LTMS angebunden und mit diesem vernetzt. So lässt sich das Tempo im Ausbildungsprozess deutlich beschleunigen: Schnelle Einarbeitungen und hocheffektive Expertenvorträge sind zum neuen Standard der GLOBAL GOLD geworden.



Bei diesen bereits beachtlichen Fortschritten soll es keineswegs bleiben. Das Unternehmen hat viel vor, um die Interaktion zwischen seinen Mentoren und Akademieteilnehmern so vielseitig und informativ wie nur möglich zu gestalten. Das Ziel ist, letztlich eine maximal mögliche Verschmelzung von Online- und Offline-Veranstaltungen zu schaffen. Denn von dieser Fusion profitieren alle Beteiligten.



Status quo: Mit LTMS lässt sich der Lernprozess individuell steuern



Schon heute zeigt sich, was mithilfe des Internets möglich ist. Dank der browserbasierten Lernumgebung der GLOBAL GOLD AKADEMIE können die Tutoren, wie auch Kursteilnehmer selbst per Live-Chat kurzerhand in Kontakt zueinander treten. Das erlaubt eine gegenseitige Rückversicherung in vielen Situationen des Lernprozesses und darüber hinaus.



Welches Wissen konnte der Teilnehmer bis dato zu Themen wie Inflation, Lastenausgleich oder der Geschichte des Geldes mitnehmen? Auf welchem Stand sind seine methodischen und sozialen Kompetenzen in der Rolle als angehender Spezialist für Edelmetall-Strategien?



LTMS ermöglicht die Beantwortung solcher und ähnlicher Fragen auf kurzem Wege. Was besonders wertvoll ist: Man kann mit den Online-Tools direkt starten, es bedarf keiner Installation eines speziellen Programms auf dem Rechner. Dadurch wird der Einstieg für viele, die eine Ausbildung bei der GLOBAL GOLD AKADEMIE beginnen möchten, sehr einfach.



Learn & Train beflügelt Wachstumstrend der GLOBAL GOLD AKADEMIE



Die GLOBAL GOLD AKADEMIE wächst jetzt nicht nur zahlenmäßig, sondern auch ihr Wissensangebot. Mit der Integration der digitalen Lernplattform in analoge Lernprozesse haben alle Seiten mehr voneinander: Die Inhalte konnte man ausbauen und sich dadurch als Anlaufstelle Nummer eins rund um das Thema physische Edelmetalle noch deutlicher positionieren.



Gleichzeitig kann das innovative Wissenszentrum auch sehr kurzfristig reagieren und seine Teilnehmer erreichen - etwa wenn brandaktuelle Branchen-News, Fachinformationen oder Gesetzesänderungen rund um Gold und Silber verfügbar sind. Die künftigen Spezialisten können sich sicher sein, jederzeit genau diese wichtigen News zu bekommen. Dafür finden sie in der GLOBAL GOLD AKADEMIE einen starken Partner.



Dabei muss auch gesagt werden: Die neuesten Digitalisierungsprozesse des Unternehmens knüpfen an eine Reihe schon zuvor getroffener erfolgreicher Maßnahmen an. Schon vor Beginn der Corona-Pandemie etablierte sich die GLOBAL GOLD als größtes Kompetenzzentrum rund um Edelmetalle im gesamten deutschsprachigen Raum. Die GLOBAL GOLD AKADEMIE bietet eine Chance für Menschen, die sich aus Überzeugung und mit Weitblick beruflich weiterentwickeln wollen. In praxisnahen und persönlichen Ausbildungsprogrammen entdecken Sie als Spezialist Ihren eigenen Erfolgsweg, als enger Partner der GLOBAL GOLD. Sind Sie bereit für das nächste Level ihrer Karriere? Dann werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte.



Mehr Informationen zu GLOBAL GOLD und der GLOBAL GOLD Akademie finden Sie auf: https://globalgold-akademie.de