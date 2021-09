Die zooplus-Aktie steigt heute früh um 8 Prozent auf 468 Euro. Das ist durchaus erstaunlich. Aber zunächst eine kurze Rückschau. Am 13. August erhielt das Unternehmen ein Übernahmeangebot des US-Investors Hellman & Friedman zu einem Preis von 390 Euro in bar. Die Aktie sprang daraufhin von unter 280 Euro auf 390 Euro. In den folgenden ...

