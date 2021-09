Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat in der letzten Woche deutlich gemacht, dass ihrerseits keine Eile beim Ausstieg aus der extremen Geldpolitik besteht, so die Analysten der Helaba.Bezüglich der Inflation sei zwar konstatiert worden, dass diese zunächst höher ausfallen werde als gedacht, dies sei aber vorübergehend. Mit Blick auf die Steuererhöhungen sowie die Erholung der Energiepreise in den letzten Quartalen sei dies zutreffend. Andere Faktoren wie Lieferengpässe könnten aber noch länger anhalten. ...

