NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Giles Thorne bezieht sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen spanischen Pressebericht, wonach Telefonica seinen 50-Prozent-Anteil an Cornerstone verkaufen will. Thorne fragt sich, ob sich die deutsche Vodafone-Funkmastentochter diesen Anteil am Joint-Venture entgehen lässt, der ihr noch nicht gehört./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2021 / 02:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2021 / 02:48 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3H3LL2

