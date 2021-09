Die Hannover Rück erwartet in den Vertragserneuerungsrunden des kommenden Jahres in der Schaden-Rückversicherung weiter steigende Preise."In der Schaden-Rückversicherung sind weitere Ratenerhöhungen notwendig", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. "Anpassungen sind insbesondere bei Naturkatastrophenrisiken unumgänglich."Der MDAX-Konzern verwies in seiner Mitteilung auf das hohe Großschadensaufkommen, Pandemiekosten und die niedrigen Zinsen. In der Erneuerungsrunde zum 1. ...

