Aufwärtskorrekturen im übergeordneten Abwärtstrend laufen in der Regel im Bereich des 10er-EMA aus. So auch die Aufwärtskorrekturen bei Bayer im vergangenen Monat August. Eine Short-Position bietet sich daher nach einem weiteren Hochlauf der Titel im Bereich von 46,70 Euro an. Trading-Strategie: 1. Short-Position im Bereich von 47,70 Euro möglich. Stopp 47,60 Euro. Kursziel 44,50 Euro. Anmerkungen: ...

