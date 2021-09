Berlin (ots) -Unmittelbar nach dem gestrigen Triell am heutigen Montag um 14 Uhr, wird CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet zu Gast beim Nachrichtensender WELT sein und sich live im Interview den Fragen von WELT-Chefmoderatorin Tatjana Ohm und dem Stellvertretenden WELT-Chefredakteur Robin Alexander stellen.Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident liegt laut Umfragen derzeit in der Beliebtheit bei den Wähler*innen hinter SPD-Vizekanzler Olaf Scholz. Wird Armin Laschet das Blatt bis zur Wahl noch wenden können und den Kampf ums Kanzleramt gewinnen?"Kampf ums Kanzleramt - WELT-Interview: Armin Laschet" heute ab 14 Uhr auf WELT.Alle Sendungen auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.Pressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Dokukathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5018399