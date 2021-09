Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) nimmt leicht den Fuß vom Gas und wird das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas drosseln, so die Experten von Union Investment.Dies sei einstimmig vom EZB-Rat auf der Sitzung am Donnerstag beschlossen worden. Die Euro-Rentenmärkte hätten mit rückläufigen Renditen auf den EZB-Entscheid reagiert. Im Vorfeld seien diese etwas angezogen, sodass in der Berichtswoche per saldo wenig Veränderung am Anleihemarkt zu beobachten gewesen sei. In den USA sei der Handel in engen Bahnen und unspektakulär verlaufen. Die Aktienbörsen hätten uneinheitlich tendiert, Asien habe sich weiterhin von der freundlichen Seite gezeigt, während die Märkte in Europa und in den USA mehrheitlich leichte Verluste verzeichnet hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...