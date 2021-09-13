FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BERKELEY GR.HL LS-,054141 42BB GB00BLJNXL82
AB/FROM ONWARDS 13.09.2021 11:00 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BERKELEY GR.HL LS-,054141 42BB GB00BLJNXL82
AB/FROM ONWARDS 13.09.2021 11:00 CET
BERKELEY GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de