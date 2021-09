Berlin-München (ots) -Am 15. September werden drei Teams für die Endrunde des Deutschen Zukunftspreises, Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, vorgestellt. Sich auch außerordentlichen Herausforderungen für die Gesellschaft aktiv und gezielt zu stellen, diese dank exzellenter Grundlagen- und Spitzenforschung erfolgreich zu gestalten, das gilt für die Normierten der diesjährigen Preisvergabe gleichermaßen. Ihre Projekte sind beispielhaft für Konsequenz, Mut und Effizienz deutscher Forschung und Entwicklung.Die Bekanntgabe der Nominierungen zum Deutschen Zukunftspreis 2021 findet statt am 15. September 2021, 11.00 Uhr, im Ehrensaal des Deutschen Museums in München.Die Sprecherin und Sprecher der Teams stellen die Innnovationen vor, weiterhin sprechen Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl, Mitglied der Jury des Deutschen Zukunftspreises und Generaldirektor des Deutschen Museums, Ministerialdirektor Dr. Oliver Schmolke, Leiter der Abteilung Inland im Bundespräsidialamt, und Prof. Dr. Ferdi Schüth, Vorsitzender der Jury des Deutschen Zukunftspreises.Aufgrund der derzeit noch geltenden Pandemiebeschränkungen wird die Bekanntgabe auch per Livestream verbreitet: https://youtu.be/t67KKa5zeAAAn Abend, ab 18.00 Uhr, haben dann Interessierte die Gelegenheit, die Projekte erstmals ausführlicher in Kurzvorträgen in der Reihe "Wissenschaft für jedermann" zu verfolgen. Hier der Livestream dazu: https://youtu.be/ywnAeiox5NgFragen der Zuschauer können gerne über kommunikation@deutsches-museum.de eingespielt werden.Und es bleibt spannend bis zur entscheidenden Jurysitzung am 17. November 2021. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet am Abend des 17. November in Berlin dann eines der drei nominierten Teams mit dem diesjährigen Deutschen Zukunftspreis, dem Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, aus. Der Preis ist mit 250 000 Euro dotiert.Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel.+ 49 (0) 89 30703444+49 (0) 172 85 20 982info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreishttps://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Original-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25570/5018504