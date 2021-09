++ Aktien in Europa handeln höher ++ DE30 testet Widerstand im Bereich von 15.700 Punkten ++ Daimler und BMW halten Absatz von Luxusautos in Grenzen ++ Die Aktien in Europa notieren zu Beginn der neuen Woche leicht im Plus. Die europäischen Aktien entwickeln sich gut, trotz eines glanzlosen asiatischen Handels, bei dem die meisten Benchmarks der Region nachgaben. Die Blue-Chip-Indizes in Europa verbuchen Gewinne von 0,4 bis 0,6%. Schwedische Aktien hinken hinterher. Quelle: xStation 5 Der DE30 startete mit positiver Stimmung in die neue Woche. Während der Index während des asiatischen Handels wenig verändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...