Die Ölpreise haben zum Wochenstart mit Aufschlägen tendiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 73,51 US-Dollar und damit um 0,8 Prozent mehr als am Vortag. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein leichtes Plus von 0,3 Prozent auf 70,33 Dollar.Die Preise legen zu, obwohl die OPEC in ihrem heute erscheinenden Monatsbericht die Prognose für die Ölnachfrage ...

