Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank ging ein Aufatmen durch die Euro-Rentenmärkte, so die Experten von Union Investment.Mit der verkündeten moderaten Drosslung des PEPP im vierten Quartal sei klar gewesen, dass seitens der EZB nicht mehr gekürzt werde als befürchtet. Der im Vorfeld der EZB-Sitzung seit Wochenbeginn zu beobachtende Renditeanstieg bei den Bundesanleihen sei damit egalisiert worden. Dies sei auch in den Peripheriemärkten der Fall gewesen, sodass die Euro-Rentenmärkte im Vergleich zum Vorwochenschluss nahezu unverändert gelegen hätten. Die Risikoprämien (Spreads) zu Bundesanleihen hätten sich dabei um einige wenige Basispunkte eingeengt. Am US-Staatsanleihemarkt sei der Handel in engen Bahnen verlaufen, auch dort hätten sich die Renditen kaum verändert gezeigt. Die Zinskurven in beiden Märkten hätten nur geringe Renditeveränderungen aufgewiesen. ...

