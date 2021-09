Ab sofort erhalten alle ID.-Modelle von VW regelmäßige Software-Aktualisierungen per Mobilfunk. Das erste Update "ID. Software 2.3" liefert u.a. Verbesserungen bei der Bilderkennung der Kamera oder der Bedienung des Infotainment-Systems. Bisher standen die Updates in der Testphase nur Kunden zur Verfügung, die im sogenannten "ID. First Movers Club" registriert sind. Nun stehen die Aktualisierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...