Nach dem verhaltenen Ausblick der EZB in Sachen Wechsel der Geldpolitik, rückt die Konjunktur stärker in den Anlegerfokus.13. September 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Abseits der innenpolitischen Diskussionen im Vorfeld der Bundestagswahl bestimmt vor allem die Inflation das Geschehen an den Finanzmärkten. Aus der vergangenen Woche nehmen Analysten die Zurückhaltung der EZB gegenüber einem Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik mit. Die hohen Inflationsraten seien nur vorübergehend. Zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...