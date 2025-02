Krypto Wochenausblick: Das wird kommende Woche wichtig

In der kommenden Woche stehen für den Krypto-Markt wie immer einige wichtige Entwicklungen an, die starke Kursbewegungen auslösen könnten. Neben den neuen Inflationsdaten aus Europa werden vor allem die Arbeitsmarktzahlen aus den USA mit Spannung erwartet, da sie Einfluss auf die zukünftige Zinspolitik der Federal Reserve haben könnten. Zudem bleibt die Marktstimmung angesichts der jüngsten Korrekturen ohnehin angespannt.

Wie wird es mit der durch Trumps Zölle ausgelösten Marktkorrektur weitergehen?

Nach einer turbulenten Woche, die mit einer harten Korrektur für den Krypto-Markt zu Ende ging, wird auch die kommende Woche sicherlich einige spannende Entwicklungen bringen. Für den Markt wahrscheinlich am wichtigsten wird dabei vorraussichtlich die weitere Reaktion der Märkte auf Donald Trumps jüngste Entscheidung in Bezug auf Strafzölle sein.

Er hat seine Andeutungen und Versprechen nun ja tatsächlich zur Wahrheit werden lassen und erst vorgestern Strafzölle in Höhe von 25 % auf Importe aus Mexiko und Kanada sowie 10 % auf Importe aus China erlassen. Das Ganze soll seinem America-First-Gedanken zugutekommen und langfristig die amerikanische Wirtschaft stärken.

Kurzfristig sehen viele Anleger und vor allem auch institutionelle Investoren hier jedoch das finanzielle Gleichgewicht in Gefahr, weshalb viele nun ihr Kapital in risikoärmere Asset-Klassen wie Staatsanleihen umschichten und eher Kapital aus dem Krypto-Markt zurückziehen.

Das Ganze zeigte sich gestern besonders deutlich, als die Gesamtmarktkapitalisierung des Krypto-Marktes um über 5 % erneut einbrach. Damit setzte sich die Korrektur der letzten Tage bei Bitcoin und Co. weiter fort. Bereits seit Donald Trumps Ankündigung ist BTC von einem zwischenzeitlichen Höchststand bei 106.000 Dollar deutlich zurückgefallen und wird heute nur noch bei circa 97.000 Dollar gehandelt.

Quelle: CoinMarketCap.com

Sollte sich die Marktreaktion hier als negativer Überschwung herausstellen, könnte es natürlich gut sein, dass der Markt im Verlauf der kommenden Woche einen Rebound-Effekt erlebt und nach einer roten Woche nun wieder eine grüne Woche mit Kursgewinnen folgt. Allerdings könnte es natürlich auch sein, dass die Unsicherheit an den Märkten noch weiter zunimmt, was den Kurs von BTC und Co. noch weiter schmälern könnte.

Neue Arbeitsmarktdaten aus den USA und Inflationsdaten aus Europa

Ebenfalls einen, wenn auch wesentlich geringfügigeren, Einfluss auf die Entwicklung der Krypto-Märkte dürften die folgenden zwei wirtschaftlich relevanten Ereignisse haben.

So werden am heutigen Montag bereits neue Inflationsdaten aus Europa veröffentlicht. Die werden Aufschluss darüber geben, wie es mit der europäischen Wirtschaft weitergeht und ob die jüngste Leitzinssenkung durch die EZB gerechtfertigt war. Sollten die Inflationsdaten hier gut ausfallen und die Inflation so stark wie antizipiert oder noch stärker sinken, könnte dies auch für den Krypto-Markt einen geringfügigen Aufschwung bedeuten, da dieser ja auch an die traditionellen Finanzmärkte gekoppelt ist.

A lot of opportunities for clever eyes this week. Some major token launches alongside some major token unlocks. Not to mention some crucial macroeconomic data…



Monday 03:

- @QuaiNetwork $QUAI token launch

- European inflation data revealed

- @nillionnetwork $NIL airdrop… pic.twitter.com/pWpc2mUUJY - BSCN (@BSCNews) February 2, 2025

Zudem werden am Freitag neue Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet. Falls die Arbeitslosenquote hier weiter steigen sollte und möglicherweise auch stärker als erwartet, könnte das die Fed dazu bringen, ihre restriktive Zinspolitik zu überdenken und in den kommenden Monaten 2025 weitere Leitzinssenkungen vorzunehmen.

Falls der Arbeitsmarkt jedoch stark ist und die Arbeitslosenquote geringer ausfällt als gedacht, könnte das wiederum weitere Leitzinssenkungen unwahrscheinlicher machen. Letzteres würde dem Markt höchstwahrscheinlich weniger gefallen, da ein weiterhin hoher Leitzins schließlich zu teureren Krediten und einer generellen Entschleunigung des Marktwachstums auch im weiteren Verlauf von 2025 führen könnte.

SOLX-PreSale könnte 20 Millionen Dollar Marke knacken

Abgesehen von diesen für den gesamten Markt relevanten Entwicklungen, schauen viele Anleger in dieser Woche auch auf das neue Krypto-Projekt Solaxy. Das könnte im Presale in dieser Woche nähmlich die 20 Millionen Dollar Marke knacken. Der dazugehörige Coin SOLX kann derzeit ausschließlich über die offizielle Website und das dort verfügbare Presale-Widget erworben werden. Investoren haben dort jetzt noch die Möglichkeit, den Token zu einem rabattierten Festpreis von 0,001622 Dollar zu kaufen, bevor er später an Krypto-Börsen gelistet wird.

Quelle: Solaxy.io

Durch gestaffelte Preiserhöhungen während des Vorverkaufs haben frühe Investoren zudem die Chance, bereits zum offiziellen Börsenstart potenzielle Buchgewinne zu erzielen. Zusätzlich können die im Presale erworbenen SOLX-Coins gestaket werden, wobei eine jährliche Rendite von bis zu über 200 % winkt!

Jetzt in SOLX investieren

Neben der Attraktivität des Presales bietet Solaxy auch einen spannenden Use Case. Das Projekt plant, als Layer-2-Erweiterung für Solana zu fungieren und damit Netzwerküberlastungen, fehlgeschlagene Transaktionen und Skalierbarkeitsprobleme zu minimieren. Besonders nach den jüngsten Netzwerkproblemen während des TRUMP-Meme-Coin-Hypes wird deutlich, dass das Solana-Netzwerk dringend Entlastung benötigt. Solaxy könnte genau diesen Engpass beheben, indem Transaktionen auf eine eigene Plattform ausgelagert werden.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.